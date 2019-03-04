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В Саратовской области прошли сельскохозярмарки

Новости
В Саратовской области прошли сельскохозярмарки

В субботу, 2 марта, на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе состоялись сельскохозяйственные ярмарки.

В ярмарках участвовали производители мяса, рыбы, мясных изделий, молочных продуктов, продукции птицеводства, плодоовощной продукции, растительных масел, крупяных изделий, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий, меда.

В ярмарке на Театральной площади приняли участие 202 сельхозтоваропроизводителя из 31 муниципального района области.

Мясо в количестве 35,9 т поставили на реализацию 50 товаропроизводителей.

5,3 т молочной продукции поставили на реализацию производители всех форм собственности.

3,2 т рыбы, в том числе 0,9 т живой рыбы, поставили к реализации 10 товаропроизводителей области.

С продукцией птицеводства (яйцо) в ярмарке участвовали птицефабрики области. К реализации было предложено 92,0 тыс. штук яиц. Мясо птицы для реализации поставили 17 участников в количестве 2,5 т.

Картофель, плодоовощную продукцию в ассортименте, в том числе соленую и квашеную продукцию предложили к реализации сельхозтоваропроизводители из Энгельсского, Ровенского, Хвалынского, Марксовского, Воскресенского, Саратовского, Аткарского, Балаковского, Новобурасского, Ртищевского районов области. Было реализовано 2,3 т картофеля, 11,2 т плодоовощной продукции в ассортименте.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности предложили к реализации 4,4 т хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, 0,2 т крупы, 0,3 т муки, 2,6 т колбасных изделий и полуфабрикатов, 0,8 тыс. литров масла растительного, 0,5 т зерна, 1,5 т сахара.

В ярмарке с медом участвовали 26 пчеловодов из Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балашовского, Вольского, Калининского, Лысогорского, Новобурасского, Петровского, Ртищевского, Саратовского, Татищевского районов области, которые поставили 2,2 т меда.