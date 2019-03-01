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Гандболисты "СГАУ-Саратов" уверенно обыграли краснодарский "СКИФ" в домашнем матче

Новости / Спорт
Гандболисты "СГАУ-Саратов" уверенно обыграли краснодарский "СКИФ" в домашнем матче

Благодаря этой победе саратовский клуб вплотную приблизился к лидирующей тройке.

Напомним, что в первой встрече, которая состоялась в Краснодаре, "аграрии" одержали убедительную победу. Дома болельщики ждали повторения. Однако на первых минутах их любимцы заставили понервничать, пропустив четыре безответных мяча. Но это было единственным негативным моментом, в дальнейшем наши гандболисты не позволили сомневаться в своих силах и боевом настрое. Уже вскоре они начали догонять соперников и к середине тайма вышли вперед- 7:6.

Если первый тайм продолжался в относительно равной борьбе и завершился с небольшим преимуществом в пользу хозяев - 12:10, то в начале второго отрезка матча игроков саратовского клуба, что называется, прорвало. Прежде всего, наладилась игра в защите, поймал кураж голкипер "желто-зеленых" Евгений Лысаков. Не подкачало и нападение. В итоге за десять стартовых минут наши соперники смогли поразить ворота всего лишь один раз, тогда как "аграрии" забросили шесть мячей. Создав комфортное преимущество, гандболисты "СГАУ-Саратов" уверенно довели матч до победы - 27:23.

Лучшими бомбардирами матча в составе саратовской команды стали Михаил Шарков и Владислав Размаев, на счету которых по семь забитых мячей. Блестяще игру провел вратарь Евгений Лысаков, отразивший 13 бросков из 28.

По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", одержав победу в сегодняшнем матче, "аграрии" обошли в турнирной таблице краснодарский "СКИФ" и занимают четвертую строчку, отставая от расположившийся на третьем месте "Университета Лесгафта-Невы" (Санкт-Петербург) на одно очко.

Следующий матч наши гандболисты проведут снова в Саратове 5 марта против ставропольского "Динамо-Виктора".

Фото пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов"