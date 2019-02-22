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В области открылся восьмой штаб "Волонтеров Победы"

Новости
В области открылся восьмой штаб "Волонтеров Победы"

Он расположен на базе Ртищевского техникума железнодорожного транспорта – филиала СамГУпс.

20 февраля Саратовское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в рамках однодневного патриотического фестиваля #ЯволонтерПобеды провело торжественное открытие восьмого муниципального штаба. По информации министерства молодежной политики и спорта области, в рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве с администрацией района, организовано несколько тематических площадок. В частности, были проведены интеллектуальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость команда», мастер-класс «Организация добровольческой (волонтерской) работы», круглый стол со специалистами по работе молодежью и кинолекторий.

- «Волонтеры Победы» – движение, которое помогает консолидировать жителей России разных возрастов, политических взглядов, религий и объединений. Это сообщество людей, которые берегут память о подвигах советских солдат, помогают ветеранам. Необходимо повторить и приумножить работу волонтёрского корпуса по всем направлениям деятельности и наш район готов содействовать данной работе, - поделилась мнением заместитель главы Ртищевского мурайона Виолетта Сазанова.