Саратовская область готовится ко дню зимних видов спорта-2019

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Уже традиционно в спортивном празднике примет и Саратовская область (в каждом из районов пройдут соревнования по различным видам спорта). Всего на территории Саратовской области планируется проведение более 350 мероприятий с участием более 30 000 тысяч человек.Центральным мероприятием празднования в нашем регионе станут соревнования по лыжным гонкам на территории лесопарковой зоны в р-не т/б «Локомотив», озера «Сазанка» (ост. «Мостоотряд») г. Энгельс. Согласно Положению о проведении участие в соревнованиях может принять любой желающий, прошедший предварительную регистрацию на месте старта, начиная с 9:00. Также, начиная с 10:00, на хоккейной площадке пройдет хоккейный матч — «Покровская битва».Сами же старты начнутся в 11:00. Всего планируется выход на лыжную трассу 12 групп: юноши и девушки (3-5, 6-7, 8-9, 10-11 классы); мужчины и женщины старше 2000 г.р., а также мужчины и женщины 50 лет и старше. Длина дистанции для всех категорий — 1.2 километра. Награждение победителей и призеров будет производиться в каждом из возрастов. Все финишеры получают дипломы и медали от Олимпийского совета Саратовской области. Добавим, что участие в мероприятии бесплатное.