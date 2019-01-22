Муниципалитетам вручены школьные автобусы и автомобили скорой помощи

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В мероприятии принял участие губернатор Валерий Радаев. Он передал главврачам ряда районных больниц, а также Балаковской, Энгельсской и Саратовской станций скорой помощи документы на 15 автомобилей. Представителям 31 муниципалитета вручены ключи от 47 школьных автобусов.- В течение прошлого года современная техника поступила во все районы, - отметил глава региона. - Сегодня в города и села области отправляются школьные автобусы и машины «скорой помощи». Техническое переоснащение повысит доступность учреждений образования и больниц, прежде всего для жителей отдаленных населенных пунктов.По информации пресс-службы губернатора, в настоящее время на балансе станций и отделений скорой помощи состоит 485 автомобилей скорой помощи. В 2016-17 годах станциям и отделениям области в целях обновления парка автомобилей и повышения эффективности работы службы скорой медпомощи передана 201 машина. В 2018 году Саратовской области выделено 33 автомобиля скорой медицинской помощи.В образовательных организациях области задействовано 406 школьных автобусов, которые обеспечивают провоз 8102 детей по 483 школьным маршрутам. В 2016-17 годах в муниципальные районы передан 161 школьный автобус. В 2018 году в Саратовскую область поступило 94 школьных автобуса. Все они оснащены тахографами и системой ГЛОНАСС.