В новогодние праздники энергетики планируют работать в особом режиме

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[right][/right]Тепловые станции, котельные и тепловые сети в Саратове, Балакове и Энгельсе в праздничные дни будут работать в условиях повышенной готовности к реагированию и устранению последствий нештатных ситуаций. Приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности энергообъектов, ужесточены пропускной и внутриобъектный режимы, проверены регламенты взаимодействия со службами МЧС.Во всех предприятиях «Т Плюс» Саратовской области организовано круглосуточное дежурство ответственного персонала и определены составы ремонтных бригад. Проведена дополнительная профилактика спецтехники и автотранспорта. На складах сформирован запас материалов, необходимых для проведения работ. Уже в первых числах января персонал предприятий по заранее разработанным маршрутам в целях контроля надежности работы произведет плановый обход и осмотр тепловых сетей и оборудования.«Весь оперативный персонал подразделений компании прошел инструктажи по работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок, были проведены противоаварийные и противопожарные тренировки. На всех уровнях управления и производства назначены ответственные дежурные, которые будут отслеживать оперативную ситуацию на энергообъектах», - рассказали энергетики.В случае возникновения проблем с теплоснабжением клиенты саратовского филиала «Т Плюс» могут обращаться в оперативно-диспетчерские службы: территориального управления по теплоснабжению в Саратове – тел. (8452) 32-00-22; территориального управления по теплоснабжению в Балаково – тел. (8453) 61-15-00. Диспетчерские работают круглосуточно, ведется автоматическая аудиозапись всех телефонных обращений, все заявки находятся на контроле руководства предприятия.