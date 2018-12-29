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В Энгельсе пройдет рождественский турнир по греко-римской борьбе

Новости / Спорт
В Энгельсе пройдет рождественский турнир по греко-римской борьбе


Соревнования состоятся 8 января в спортивном зале МАУ ДО «ДЮСШ».

По информации министерства молодежной политики и спорта области, турнир, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина,пройдет уже в 20-й раз. Он был учрежден в 1990 году Международной федерацией любительской борьбы и проводится при поддержке фонда «Ивана Ярыгина», который возглавляет его жена Наталья Алексеевна.

Ежегодно в Энгельс съезжаются юные борцы из Республики Казахстан, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Астраханской, Новгородской, Курской, Саратовской областей и других регионов страны.

В Энгельсе пройдет рождественский турнир по греко-римской борьбеИван Сергеевич Ярыгин — единственный в истории вольной борьбы спортсмен, сумевший положить всех без исключения соперников на лопатки на трёх самых престижных соревнованиях: Олимпийских играх, чемпионате мира и чемпионате Европы. На олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году он установил рекорд, который не побит до сих пор: затратил на все свои победные схватки всего 7 минут и 20 секунд. Именем Ярыгина назван один из самолетов Ту-160 (Энгельс-2).