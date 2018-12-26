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В Саратов и Энгельс поступят 40 тракторов для расчистки дворов от снега

Новости / Новости ЖКХ
В Саратов и Энгельс поступят 40 тракторов для расчистки дворов от снега

Вчера губернатор Валерий Радаев провел совещание по уборке снега в населенных пунктах региона.

По словам зампреда Романа Бусаргина, в настоящее время всего в Саратовской области расчистку снега ведут 2100 единиц техники. Движение по основным транспортным магистралям обеспечено, однако остается проблемой очистка дворов и тротуаров. В Саратове расчищено лишь 7% придомовых территорий, в Энгельсе – 15%, в Балаково – 20%.

По словам Михаила Исаева, в совокупности Саратов круглосуточно расчищают 470-480 единиц техники. В первую очередь расчищаются «узкие места» на крупных улицах, подъезды к объектам социальной сферы.

Валерий Радаев отметил, что уборка должна идти не только по магистралям, но и по внутриквартальным подъездам, тротуарам, дворам. "Сейчас там нет ни одной единицы техники, и жители это видят. У вузов не расчищено, у торговых комплексов не расчищено. У вас должна быть поставлена первоочередная задача – обеспечить проезд и проход на улицах и во дворах", - поставил задачу губернатор.

Глава региона выступил с инициативой оперативно закупить 40 единиц мобильных тракторов «Беларус», которые позволят расчищать дворовые территории от снега. По информации пресс-службы губернатора, приобретенная техника в январе будет передана Саратову и Энгельсу.