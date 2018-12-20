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Гандболисты «СГАУ-Саратов» одержали победу в своем последнем матче в 2018 году

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Гандболисты «СГАУ-Саратов» одержали победу в своем последнем матче в 2018 году

Вчера «аграрии» принимали в гостях уфимский "УГНТУ-ВНЗМ".

Напомним, что команды уже встречались в этом году в Уфе. Тогда матч завершился вничью – 26:26. Для саратовцев, которые борются за попадание в число сильнейших клубов страны, такой результат в противостоянии с одним из аутсайдеров чемпионата России трудно назвать успешным. В Саратове должен был состояться реванш, причем полный и безоговорочный. Игроки «СГАУ-Саратов» вышли на площадку с явным настроем на победу. С первых минут они буквально огорошили соперников активными действиями в атаке и забили четыре безответных мяча. Помог и вратарь Юрий Сергеев, который блестяще начал матч. Чего стоит отраженный практически в самом начале матча семиметровый бросок. Складывалось впечатление, что гостям будет очень не просто бороться. Но уфимцам тоже позарез нужны очки, для них, находящихся пока в самом низу турнирной таблицы, победа – дело принципа и престижа, тем более в гостях. И они бились за нее до последнего. Вот и в начале первого тайма сократили отставание очень быстро, как будто его и не было.

Стоит отметить, что по ходу матча «аграрии» еще не раз «заявляли» о своем явном превосходстве. Но, к сожалению, потом сами же его и теряли. Так, второй тайм они начинали с комфортным преимуществом в шесть очков – 18:12. Чуть больше концентрации и взаимодействия в атаке и осторожности в обороне, и, наверно, можно было бы держать соперников на столь приятном расстоянии. Может быть, сыграла роль потеря из-за травм двух важных игроков (разыгрывающий Олег Кривенко и линейный Максим Зяблов наблюдали за игрой вместе с болельщиками). Как бы то ни было, но к концовке матча гости вернули интригу, вновь приблизившись вплотную – 28:27. К чести наших игроков, они нашли в себе силы собраться, сосредоточиться и выстоять. В итоге одержана победа – 30:28. Важная и с точки зрения турнирной борьбы, и в психологическом плане.

Благодаря заработанным очкам «СГАУ-Саратов» закрепился в четверке лидеров. В текущем сезоне наши гандболисты одержали восемь побед, один матч сыграли вничью, в трех проиграли.