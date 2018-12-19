Строительство социального жилья: удачный и неудачный пример

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Пока доподлинно неизвестно, какой именно состав преступления инкриминируется высокопоставленному чиновнику, но точно ясно, что речь идет о тянущемся еще с 2016 года «деле детей-сирот».Три года назад в селе Сотниково Иволгинского района при сдаче социального жилья, предназначенного для детей, оставшихся без попечения родителей, СУ СКР по Бурятии обнаружили такую картину: «наличие плесени на уровне сейсмопояса и на потолках, низкая температура в жилых помещениях, гниение полов, трещины на межквартирных внутренних стенах, намокание по периметру вентиляционной трубы и печной трубы, неисправность и гниение входных дверей и другие».Вопиющее нарушение элементарных норм при строительстве жилья повлекло за собой многочисленные проверки, арест застройщика Сергея Домшоева и следствие, в котором, как видно сейчас, всплывают все новые и новые фигуранты. Примечательно, что ранее застройщик публично заявлял: «Мы сделали ровно так, как было по техзаданию, и даже больше».Такое высказывание выглядит особенно странным при учете существующих удачных примеров массового строительства соцжилья. К примеру, к 2017 году в Оренбургской области было построено и передано в пользование жилье для 2882 детей-сирот.Программа успешно функционировала шесть лет и продолжается до сих пор, причем этот опыт начали перенимать и другие регионы. В чем же корень настолько успешных мероприятий?В первую очередь, конечно, это добросовестность исполнителей и должный контроль за работой подрядчиков. Вторая составляющая – правильный выбор строительных материалов. Строительство социального жилья предполагает потребность в долговечных, надежных и безопасных материалах, которые можно приобрести по доступной цене. В упомянутом Оренбуржье эту проблему решили благодаря спектру продукции, производящейся на основе хризотил-асбеста. Из этого минерала делают шифер, облицовочные плиты, термоизоляцию, трубы, сайдинг и другие изделия. Что важно, большая часть стройматериалов – местные: хризотил-асбест добывается на комбинате «Оренбургские минералы» в городе Ясном. Что важно, хризотил доступен по цене, надежен и абсолютно безопасен при контролируемом использовании – не плавится, не горит, не испускает вредных паров. При использовании материалов на основе хризотил-асбеста можно существенно сократить издержки не только на строительство, но и на обслуживание дома.Хризотилцементные изделия обладают высокой прочностью, им не страшны ни перепады температур, ни морозы, ни влажность или, наоборот, засуха. Этот опыт, кстати, переняли многие управляющие компании по всей России, используя хризотил в ходе капитального ремонта жилья.В результате сотрудничества Оренбургской области и комбината удалось построить много домов для большого количества сирот. В городе Ясный, где находятся «Оренбургскиеминералы», компания напрямую участвует в строительстве жилья. К примеру, в 2015 году был построен 4-х этажный дом на 81 квартиру, предназначенный для детдомовцев.Объект возвели за год, дом был оснащен автономной системой отопления, первой в городе, а в квартирах помимо обычного набора удобств был сделан подогрев полов.Таким образом, строительство социального жилья на достойном уровне в России не просто возможно, но вполне реально для любого региона. Для этого не требуется феноменальных вложений и каких-то исключительных усилий – всего лишь надо использовать правильные материалы и следовать разработанной технологии. Причем, важно отметить, что эта технология применима во всех регионах нашей страны, вне зависимости от климата.