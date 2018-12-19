За минувшие сутки в регионе ликвидировано пять пожаров

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Вчера в два часа дня на пульт «01» города Балаково поступил сигнал о пожаре в бане на улице Гвардейской. Площадь пожара составила тридцать . На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.В этот же день в 17.45 в Энгельсе случился пожар в однокомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Горели вещи на балконе на площади два квадратных метра. На тушение выезжали 3 единицы техники, 9 человек личного состава.Сегодня около четырех часов ночи на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частной бане в селе Натальино Балаковского района. Площадь пожара составила 17 квадратных метров. По предварительным данным причиной пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.