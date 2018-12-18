Ветеринарная служба за последние четыре недели ликвидировала восемь очагов бешенства
Специалисты областной государственной ветеринарной службы в полном объеме выполнили комплекс мероприятий по ликвидации заболевания бешенством животных в восьми населенных пунктах. На оздоровленных территориях карантин отменен.
С 22 ноября сняты ограничения в деревне Новая Липовка (Саратовский район), на части территории г.Энгельса, в поселке Новая Шиншиновка Пугачевского района.
С 23 ноября карантин отменен в поселке Лопуховка Аткарского района.
В селе Елань Ртищевского района и Аркадаке 29 ноября завершены оздоровительные мероприятия по данному заболеванию.
С 7 декабря от бешенства оздоровлено село Сластуха (Екатериновский район), с 11 декабря - пос.Бажановский (Пугачевский район).
В указанных пунктах против бешенства привито 1 978 животных различных видов. С момента отмены карантина здесь разрешен ввоз и вывоз поголовья.
В регионе остается 20 действующих очагов, в которых проводятся мероприятия по ликвидации инфекции.
С начала года в рамках борьбы с бешенством ветеринарной службой области выполнено 452 136 вакцинаций животных против опасного вируса. В природных зонах разложено 600 тысяч доз вакцины для иммунизации диких зверей.