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Ветеринарная служба за последние четыре недели ликвидировала восемь очагов бешенства

Новости


Специалисты областной государственной ветеринарной службы в полном объеме выполнили комплекс мероприятий по ликвидации заболевания бешенством животных в восьми населенных пунктах. На оздоровленных территориях карантин отменен.

С 22 ноября сняты ограничения в деревне Новая Липовка (Саратовский район), на части территории г.Энгельса, в поселке Новая Шиншиновка Пугачевского района.

С 23 ноября карантин отменен в поселке Лопуховка Аткарского района.

В селе Елань Ртищевского района и Аркадаке 29 ноября завершены оздоровительные мероприятия по данному заболеванию.

С 7 декабря от бешенства оздоровлено село Сластуха (Екатериновский район), с 11 декабря - пос.Бажановский (Пугачевский район).

В указанных пунктах против бешенства привито 1 978 животных различных видов. С момента отмены карантина здесь разрешен ввоз и вывоз поголовья.

В регионе остается 20 действующих очагов, в которых проводятся мероприятия по ликвидации инфекции.

С начала года в рамках борьбы с бешенством ветеринарной службой области выполнено 452 136 вакцинаций животных против опасного вируса. В природных зонах разложено 600 тысяч доз вакцины для иммунизации диких зверей.