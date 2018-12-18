В Саратове состоялась большая пресс-конференция в преддверии Года театра.

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Перед журналистами выступили ведущие эксперты в области театрального искусства: директор саратовского ТЮЗа им. Киселева Анатолий Барсуков, художественный руководитель и главный дирижер саратовского академического театра оперы и балета Юрий Кочнев, художественный руководитель саратовского академического театра драмы им. Слонова Григорий Аредаков, народная артистка России, председатель Саратовского отделения Союза театральных деятелей России Римма Белякова, директор саратовского театрального института Наталья Горюнова, директор Саратовской филармонии Анетта Николаева, директор театра кукол "Теремок" Александр Удалов, директор Вольского драматического театра Ольга Родионова, директор Балашовского театра драмы Татьяна Чучкова, заведующая сектором народных театров Саратовского областного центра народного творчества Мария Зеленцова.Министр культуры рассказала о проделанной работе по подготовке и проведению в 2019 году в Саратовской области Года театра. В оргкомитет входят ведущие деятели культуры и искусства области, руководители театральных учреждений, представители общественных театральных организаций и средств массовой информации. Утвержден план мероприятий, посвященных проведению в 2019 году в Саратовской области Года театра, включающий деятельность театров по всем направлениям: постановочная деятельность, фестивальные и творческие проекты, гастроли по области и за ее пределами. Центральным мероприятием станет творческий проект «Саратовская область – театральная планета», посвященный Году театра.Татьяна Гаранина отметила, что большое внимание будет уделено информационному освещению Года театра. В частности, будет реализован проект «Саратовская область – театральная планета», который включает создание и показ цикла кинопрограмм об 11 театрах Саратовской области, телевизионные встречи с артистами театра, еженедельную вкладку в областную газету, посвященную Году театра, создание театрального дайджеста «Саратов театральный».Также каждым театром области разработан и размещен на официальных сайтах учреждений подробный календарный план мероприятий. В проведении Года театра в Саратовской области примут активное участие все муниципальные районы.Министр рассказала о главных фестивалях Года театра: «Уроки Табакова», Собиновский фестиваль, «Театральное Прихоперье», «Большие гастроли».В рамках Года театра запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Союз театральных деятелей России планирует издание «Театральной энциклопедии России». Готовятся тематические форумы, встречи, мастер-классы, семинары с ведущими актерами, режиссерами и театральными специалистами, «круглые столы», посвященные вопросам сохранения уникальных театральных профессий и другим актуальным темам, конкурсы, направленные на поддержку современной драматургии и молодой режиссуры.С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. В Саратовской области мероприятия фестиваля пройдут летом.Любительские театры также не будут забыты — их на территории области 1 134. В них работают почти 13 тыс. человек, 56 коллективов имеют звание народного, - сообщает пресс-служба министерства культуры Саратовской области.