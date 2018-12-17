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Константин Лоханов стал чемпионом мира в командном Первенстве
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Константин Лоханов стал чемпионом мира в командном Первенстве

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С 13 по 17 декабря в городе Нанси (Франция) прошли соревнования Международного совета военного спорта (CISM) по фехтованию.

15 декабря в командных соревнованиях по фехтованию на саблях участие приняли сборные России, Франции, Италии, Германии, Украины, Китая, Перу и Бразилии. В состав нашей сборной вошел студент Саратовской государственной юридической академии, четырехкратный чемпион мира по фехтованию среди юниоров, мастер спорта России международного класса, многократный победитель Первенств России и Европы Константин Лоханов.

В командных соревнованиях российская сборная завоевала золотую медаль, обыграв в финальном бою итальянских спортсменов со счетом 45:35.

Напомним, что 9 декабря в Париже (Франция) состоялся ежегодный конгресс Международной федерации фехтования (FIE), который был приурочен к 105-летию организации. В рамках мероприятия прошло награждение победителей Кубка мира по фехтованию, обладателем которого в этом году стал четырехкратный чемпион мира по фехтованию среди юниоров, мастер спорта России международного класса, многократный победитель Первенств России и Европы Константин Лоханов.