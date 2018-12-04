В Москве прошёл V съезд ОНФ

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В съезде традиционно принял участие и лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. Глава государства встретился с новым составом Центрального штаба ОНФ, а также выступил перед всеми участниками мероприятия. Выступление лидера ОНФ было небольшим, но емким по содержанию, в нем Владимир Путин обозначил три основных вектора будущей работы ОНФ: «Итак, контроль, поддержка и участие – без этих направлений сделать будет почти ничего невозможно». Президент также акцентировал внимание на необходимые процессы по вовлечению людей в общественную жизнь государства: «Без участия тех людей, которые живут на конкретной улице, в конкретном дворе, в конкретном доме, невозможно решить точно и прицельно то, что нужно для этих людей. Их нужно подвигнуть на участие в этой совместной работе».: «Еще в Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 Владимир Путин отметил, что культурные, нравственные и духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей. Развивая свою мысль, Президент дал четкие предложения по развитию культурно-образовательных и музейных комплексов в нашей стране. Данная работа на наш взгляд объединяет два направления - патриотическое и культурное. Патриотическое направление - одно из важных в работе Общероссийского народного фронта, целью которого является формирование, особенно у молодёжи интереса к изучению истории родного края, своей малой Родины. С точки зрения, культурного направления, мы предлагаем усилить работу ОНФ путем запуска нового проекта «Фронтовая бригада». Цель проекта – заполнить образовавшееся выставочное и культурно-образовательное пространство необходимыми проектами патриотической и воспитательной направленности, чтобы вовлечь как можно больше людей в дела страны и увеличить гражданскую активность общества, а также стимулировать творческий потенциал. Мы предлагаем создать мобильный группы из актеров, деятелей культуры, коучеров, которые смогли бы насытить и разнообразить деятельность многочисленных культурных центров в нашей стране. К работе в проекте также надо привлечь художников и фотографов, чьи выставки несут важные патриотические ценности. «Фронтовые бригады» смогут выступать с наглядной агитацией наших ценностей, поддерживая и другие проекты ОНФ».: «В первую очередь хочу отметить, что Президент призвал продолжить работу по контролю за деятельностью органов власти. Это очень важно особенно в сфере экологической безопасности. Наша организация интегрирована в общероссийскую систему обеспечения безопасности и осуществляет свою деятельность совместно с МЧС России и КЧС в регионах. В соответствии с графиками проверки опасных производственных объектов (ОПО), находящихся на абонентском обслуживании, спасателями «ЭКОСПАС» проведено более двух с половиной тысяч профилактических осмотров по результатам которых дана оценка реального состояния объектов и степени риска по возникновению чрезвычайных ситуаций. На мой взгляд необходимо, чтобы все опасные производственные объекты имели свои паспорта безопасности, которые должны войти в состав ОПО, расположенных на территории каждого субъекта РФ и всей страны. Таким образом будет создана целая база ОПО, на которые должны быть разработаны планы по предотвращению ЧС и ликвидации последствий ЧС. Эти документы, в основном, должны описывать имеющиеся угрозы населению и территории, а также меры по их предотвращению. К этой работе нужно привлекать и активистов ОНФ».«Я решил серьезно заняться общественной деятельностью. С этой целью я стал участником этого съезда. Считаю, что ОНФ нужно уделять больше внимание различным культурным проектам. Благодаря созданию и развитию таких проектов можно рассчитывать, например, что у нас появится интерактивная карта постоянно действующих культурных и музейных комплексов с графиком разнообразных мероприятий, которые там можно посетить. Все эти большие планы можно будет претворить в жизнь только со временем, конечно же на первом месте для меня остается кино. Уже совсем скоро на экраны страны выйдет новая патриотическая лента – «Спасти Ленинград», посвященная подвигу наших людей в годы отечественной войны».