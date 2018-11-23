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Молодежка "СГАУ-Саратов" одержала две победы над соперником из Воронежа

Новости / Спорт
Молодежка "СГАУ-Саратов" одержала две победы над соперником из Воронежа

21 и 22 ноября в ФОКе "Юбилейный" вторая гандбольная команда области встречалась с командой "ЦСП-СШ №7" (Воронеж).

По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", первый матч для саратовцев начался не очень приятно. К пятой минуте гости создали небольшой отрыв в счете - 1:4. После тайм-аута, который взял тренерский штаб "аграриев", наша команда постепенно изменила положение дел на площадке и стала постепенно выходить вперед. На перерыв команды ушли со счетом 16:12 в пользу "волжан".

Во втором игровом отрезке "жёлто-зелёные" контролировали ход игры и преимущество нашей команды достигало восьми мячей. В итоге была одержана победа со счетом 31:26.

Второй матч для "СГАУ-Саратов-2" сложился несколько проще. "В отличии от вчерашнего матча с первых минут встречи "аграрии" вышли вперед в счете и к середине первого игрового отрезка наша команда выигрывала 13:8, - сообщает пресс-служба саратовского гандбольного клуба. - К концу первого тайма гостям немного удалось сократить разрыв до трех мячей 15:12. С самого начала второй половины матча "желто-зелёные" начали наращивать свое преимущество и за пятнадцать минут до конца матча разрыв увеличился до восьми мячей и стало понятно, что реванша сегодня не будет. Этот факт позволил тренерскому штабу саратовской молодёжки попробовать в деле всех заявленных на матч игроков. Итог матча 32:22 в пользу "СГАУ-Саратов-2".

В ближайшее воскресенье, 25 ноября, болельщиков вновь приглашают на гандбол. В 13.00 в ФОКе "Юбилейный "взрослая" команда "СГАУ-Саратов" будет принимать снежинский "Сунгуль" в рамках гандбольной Суперлиги.