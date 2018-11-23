Саратовский спортсмен номинирован на национальную премию минспорта РФ
Заслуженный мастер спорта России, восьмикратный чемпион Европы и многократный чемпион России по плаванию среди глухих Андрей Живаев претендует на награду в категории «Преодоление».
По информации министерства молодежной политики и спорта области, вместе с саратовским спортсменов номинированы Дмитрий Сафронов (легкая атлетика) и Алексей Бугаев (горнолыжный спорт).
Голосовать за Андрей Живаева можно по ссылке https://www.minsport.gov.ru/tenders/national-sports-award/11/. Голосовать разрешается один раз в сутки.
Лауреаты премии будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 4 декабря в Москве.