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Саратовский спортсмен номинирован на национальную премию минспорта РФ

Новости
Саратовский спортсмен номинирован на национальную премию минспорта РФ


Заслуженный мастер спорта России, восьмикратный чемпион Европы и многократный чемпион России по плаванию среди глухих Андрей Живаев претендует на награду в категории «Преодоление».

По информации министерства молодежной политики и спорта области, вместе с саратовским спортсменов номинированы Дмитрий Сафронов (легкая атлетика) и Алексей Бугаев (горнолыжный спорт).

Голосовать за Андрей Живаева можно по ссылке https://www.minsport.gov.ru/tenders/national-sports-award/11/. Голосовать разрешается один раз в сутки.

Лауреаты премии будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 4 декабря в Москве.