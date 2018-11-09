Воспитанники школы «РиФ» завоевали 58 медалей на соревнованиях в Башкортостане
В городе Салават завершились Всероссийский турнир по плаванию среди инвалидов всех категорий инвалидности и I этап Кубка России по плаванию среди лиц с ПОДА.
По информации министерства социального развития области, наш регион на соревнованиях представили воспитанники областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» из Балашова, Ртищева, Саратова и Энгельса.
На Всероссийском турнире ребята завоевали 31 медаль (11 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых), на этапе Кубка России - 27 медалей (7 золотых, 8 серебряных, 12 бронзовых).
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