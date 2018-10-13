В Саратовском театре драмы открылся Четвертый всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского
В первый вечер зрители увидят спектакль мастерской Петра Фоменко «Безумая из Шайо» Жана Жироду. Его когда-то поставил сам Петр Наумович Фоменко, а после ухода из жизни Мастера постановку восстановил актер и режиссер Кирилл Пирогов. Сегодня «фоменки» дали пресс-конференцию в музее театра драмы.
Кирилл Пирогов подчеркнул, что их театр уже успел полюбить Саратов и его радушную публику. По его словам, фестиваль – это всегда хорошее начинание, тем более, когда театральный форум носит имя любимого российскими зрителями актера.
У журналистов возник вопрос, будут ли восстановлены другие легендарные постановки мастерской Фоменко, в частности спектакль «Двенадцатая ночь» по комедии Шекспира. Актриса театра Галина Тюнина ответила, что это невозможно, потому что конкретно в этом постановке нельзя заменить Юрия Степанова, игравшего ключевую роль.
Фестиваль имени Олега Янковского продлится до 20 октября.