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В Саратовском театре драмы открылся Четвертый всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского

Новости / Культура
В Саратовском театре драмы открылся Четвертый всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского

В первый вечер зрители увидят спектакль мастерской Петра Фоменко «Безумая из Шайо» Жана Жироду. Его когда-то поставил сам Петр Наумович Фоменко, а после ухода из жизни Мастера постановку восстановил актер и режиссер Кирилл Пирогов. Сегодня «фоменки» дали пресс-конференцию в музее театра драмы.

В Саратовском театре драмы открылся Четвертый всероссийский театральный фестиваль имени Олега ЯнковскогоКирилл Пирогов подчеркнул, что их театр уже успел полюбить Саратов и его радушную публику. По его словам, фестиваль – это всегда хорошее начинание, тем более, когда театральный форум носит имя любимого российскими зрителями актера.

У журналистов возник вопрос, будут ли восстановлены другие легендарные постановки мастерской Фоменко, в частности спектакль «Двенадцатая ночь» по комедии Шекспира. Актриса театра Галина Тюнина ответила, что это невозможно, потому что конкретно в этом постановке нельзя заменить Юрия Степанова, игравшего ключевую роль.

Фестиваль имени Олега Янковского продлится до 20 октября.