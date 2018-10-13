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Наталья Соколова уволена с поста министра занятости, труда и миграции

Новости
Наталья Соколова уволена с поста министра занятости, труда и миграции


Соответствующее решение принял губернатор Валерий Радаев.

"Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", - заявил глава региона.

По сообщению региональных СМИ, Наталья Соколова оскандалилась своими заявлениями на тему прожиточного минимума. В споре с депутатом Николаем Бондаренко, который произошел 10 октября после заседания рабочей группы комитета по социальной политике, она заявила, что человек может прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, если покупать продукты в магазинах со скидками и питаться "макарошками". Опробовать "эксперимент" она не согласилась, сославшись на статус министра.