Наталья Соколова уволена с поста министра занятости, труда и миграции
Соответствующее решение принял губернатор Валерий Радаев.
"Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", - заявил глава региона.
По сообщению региональных СМИ, Наталья Соколова оскандалилась своими заявлениями на тему прожиточного минимума. В споре с депутатом Николаем Бондаренко, который произошел 10 октября после заседания рабочей группы комитета по социальной политике, она заявила, что человек может прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, если покупать продукты в магазинах со скидками и питаться "макарошками". Опробовать "эксперимент" она не согласилась, сославшись на статус министра.