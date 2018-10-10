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Саратовец стал чемпионом мира по фехтованию среди ветеранов

Новости / Спорт
Саратовец стал чемпионом мира по фехтованию среди ветеранов


Турнир проходит в Ливорно (Италия).

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в первый день соревнований, 9 октября золотую медаль сборной России принес саратовец Юрий Шварц, который стал лучшим в турнире рапиристов в возрастной категории от 60 до 69 лет. В этой категории выступали 50 спортсменов.

Шварц обыграл всех главных претендентов на победу, в том числе прошлогоднего чемпиона мира в этой категории британца Пола Уэджа – 10:8, неоднократного победителя ветеранских чемпионатов мира австрийца Роберта Блашку – 10:3, а в финале взял верх над серебряным медалистом чемпионата-2017 японцем Кеничи Умезавой – 10:9.

В министерстве также сообщили, что первым тренером Юрия Григорьевича являлся его отец, заслуженный тренер РСФСР и заслуженный тренер СССР, основатель саратовской школы фехтования Григорий Ильич Шварц. Сейчас Юрий Шварц тренируется под руководством Владимира Ивановича Ипатова.

Фото http://nversia.ru