НЛМК начинает новый этап развития электронной коммерции
Международная металлургическая компания Группа НЛМК сообщила о начале нового этапа развития электронной коммерции. Теперь доступ к торговой онлайн-площадке открыт для компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) через интернет-магазин.
С 2012 года только крупные клиенты НЛМК (https://nlmk.shop/), с которыми Группа имеет долгосрочные отношения, могли пользоваться платформой электронной коммерции на базе системы дистанционного обслуживания «Клиент-Инфо». Сегодня предприятия МСБ могут оформлять заказы на продукцию объемом от 20 тонн с помощью удобной онлайн-системы самообслуживания.
Интернет-магазин располагает ассортиментом свыше 17 тыс. наименований металлопродукции, включая метизы и сортовой прокат. Удобный и понятный интерфейс ресурса позволит находить необходимые позиции по техническим характеристикам, быстро формировать заявку по количеству единиц или весу, выбирать условия упаковки, маркировки и доставки.