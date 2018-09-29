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НЛМК начинает новый этап развития электронной коммерции

Новости
НЛМК начинает новый этап развития электронной коммерции


Международная металлургическая компания Группа НЛМК сообщила о начале нового этапа развития электронной коммерции. Теперь доступ к торговой онлайн-площадке открыт для компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) через интернет-магазин.

С 2012 года только крупные клиенты НЛМК (https://nlmk.shop/), с которыми Группа имеет долгосрочные отношения, могли пользоваться платформой электронной коммерции на базе системы дистанционного обслуживания «Клиент-Инфо». Сегодня предприятия МСБ могут оформлять заказы на продукцию объемом от 20 тонн с помощью удобной онлайн-системы самообслуживания.

Интернет-магазин располагает ассортиментом свыше 17 тыс. наименований металлопродукции, включая метизы и сортовой прокат. Удобный и понятный интерфейс ресурса позволит находить необходимые позиции по техническим характеристикам, быстро формировать заявку по количеству единиц или весу, выбирать условия упаковки, маркировки и доставки.