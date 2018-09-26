«Днепр. Смоленский регион» поможет Саратовской области стать чище

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В режиме авралаС апреля по июнь текущего года региональный оператор АО «Управление отходами» объявило порядка 20 тендеров на транспортировку отходов к своим мусоросортировочным полигонам. Подавляющее большинство из них – более 13 тендеров – выиграли подрядчики из Смоленска. Согласно контрактам, в зону обслуживания компании вошли районы Левобережья, включая большую часть Балаковского, Хвалынского и Вольского МР, а также Фрунзенского и Кировского районов Саратова. Обязательства по вывозу мусора с данных территорий на «Днепр. Смоленский регион» возложены с 1 августа 2018-го по 28 февраля 2019 года. Из-за задержки с определением тарифа официальный срок начала работ был перенес на 12 августа. Несмотря на это, фактически к расчистке контейнерных площадок, которые к тому моменту бросили предшественники, ООО приступило в конце июля.И тут возникли первые трудности. Компания, которая с нуля начинала деятельность на территории Саратовской области, столкнулась с тем, что объем выполняемых работ оказался вдвое выше, чем предполагалось в июне. Таким образом, предприятие, которое готовило технику, контейнерный парк, формировало штат в соответствии с условиями контракта, было вынуждено в экстренном режиме наращивать материальную базу и дополнительно набирать персонал. Так, к середине сентября штат сотрудников вырос до 381 и планируется, что до конца года вырастет еще на треть - до 500 человек. Парк техники на сегодня насчитывает 77 единиц. Кроме того, к работам подключено более 60 машин местных перевозчиков, с которыми заключены договоры подряда. Тесные контакты с заводами-производителями позволили не только оперативно пополнить количество техники, но и приобрести необходимое количество мусорных контейнеров и баков.- Стало привычной практикой привлекать к работе по вывозу мусора специализированные компании из других областей, - рассказывает заместитель директора АО «Управление отходами» Алексей Калямин. – «Днепр. Смоленский» - самая крупная мусоровывозящая компания, которая в настоящее время работает на территории нашего региона, успешно справляясь с теми трудностями, которые имеются в сфере по обращению ТКО. Мы рады сотрудничеству с этой организацией по двум причинам. Во-первых, все потоки коммунальных отходов в зоне ее деятельности отправляются исключительно на экологически безопасную переработку и захоронение, и мы уверены в том, что ни один килограмм, ни один кубометр мусора не уходит на несанкционированную свалку. Второй важный для нас момент – то, с какой скоростью компания восполняет дефицит контейнеров и техники в условиях, когда у нас происходит обеление рынка и потребности в ресурсах превосходят заявленные параметры. И если на первоначальном этапе ситуация была сложная, то теперь она нормализуется. Специалисты компании на деле доказали способность в кратчайшие сроки наращивать объемы вывоза мусора.Новые технологии в борьбе за чистотуКорреспондент сайта izvestia64.ru провела один день в саратовском филиале компании и своими глазами увидела, как выстраивается работа по вывозу мусора.«Мозговым центром» всего действа директор ООО «Днепр. Смоленский регион» Иван Кузьмин называет главный диспетчерский пункт, который базируется в Энгельсе.- Диспетчеры организовывают всю практическую работу, - рассказывает Иван Михайлович. - Здесь каждое утро все водители получают путевые листы, вся информация по вывозу мусора стекается сюда, в том числе из области. Если возникает необходимость, машины оперативно перенаправляются на проблемные участки по новым маршрутам. В подчинении главного диспетчера находятся все диспетчеры, которые работают в муниципалитетах.При уборке коммунальных отходов применяются современные информационные технологии, которые позволяют проконтролировать, насколько оперативно и качественно экипажи мусорщиков справляются со своими обязанностями. Все автомобили оснащены системой ГЛОНАСС. У каждого водителя есть смартфон, в которое установлено специальное приложение. Перед тем, как приступить к уборке мусора, он снимает контейнерную площадку на камеру, то же самое проделывает, когда отходы уже загружены в машину. На снимках отображается геолокация места проводимых работ, а также время съемки. «Если нам поступила жалоба, что какая-то площадка не убрана, то достаточно посмотреть снимки и сделать выводы, обосновано ли данное обращение, - поясняет руководитель. - Подрядчики, которые работаю по договору с нами, так же приобретают смартфоны, и мы устанавливаем на них данную программу. Таким образом, региональный оператор может отслеживать обращение ТКО на всей вверенной нам территории».На базе в Энгельсе также размещается транспортный парк, имеется мастерская, в которой проводится обслуживание и ремонт спецтехники. Есть и ангар для хранения мусорных контейнеров и баков. Кстати, их приобретают с запасом, чтобы была возможность в любой момент заменить сгоревшие или краденые емкости.В уборке мусора ежедневно задействован весь арсенал техники – от машин с задней и боковой загрузкой отходов до техники, вывозящей крупногабаритный мусор (КГМ).В соответствии с загруженностью мусорных площадок ТКО вывозят от одного до четырех раз в сутки. Это зависит от степени накопления мусора. К примеру, контейнерная площадка установлена на въезде в город, в удалении от жилого массива. Но отходы сюда выбрасывают дачники, автомобилисты. Представители мусоровывозящей компании знают это и своевременно обеспечивают чистоту на данном участке.Что же касается крупногабаритного мусора, то его забирают не реже, чем раз в трое суток. За этим следят мастера контроля качества, которые ездят по городу, смотрят площадки, записывают, где имеется крупногабаритный мусор, после чего звонят в диспетчерскую, где в соответствии с полученными данными закладывается маршрут для техники под вывоз КГМ. Водители спецтезники также фиксируют объемы мусора и сообщают о нем на базу.Стоит отметить, что ООО «Днепр. Смоленский регион» обслуживает не только крупные населенные пункты, но и села, а также садоводческие некоммерческие товарищества по графику, предоставляемому регоператором.- Мы стремимся сделать чище те районы, на территории которых работаем, чтобы все отходы были направлены только на санкционированные объекты – мусороперерабатывающие заводы в Балакове и Энгельсе и перегрузочные станции по всему Левобережью, - подводит итог Иван Кузьмин. – Если в самом начале столкнулись с определенными трудностями, то теперь удалось стабилизировать ситуацию. То, что приступили к вывозу немного раньше, чем планировали, нам в конечном итоге помогло. Мы заранее оценили ситуацию, в кратчайшие сроки пересмотрели штатную структуру, значительно увеличили автопарк. Все это позволило сократить входной период и подойти к выполнению контрактных обязательств в полной готовности.