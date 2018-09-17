Строительство первой детской инклюзивной площадки стартовало в Екатеринбурге
Межрегиональная ассоциация инвалидов и благотворителей (МАИБ) при поддержке Фонда Святой Екатерины начала строительство в Екатеринбурге детской инклюзивной игровой площадки. В парке культуры и отдыха им. Маяковского 13 сентября 2018 года состоялась торжественная закладка первого камня. Как отметил Алексей Сухоруков, основатель МАИБ, эта площадка станет первой в создании сети таких детских игровых площадок в городе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее в Екатеринбурге в местах массового досуга не было подобных площадок, где дети-инвалиды могли бы наравне с другими почувствовать настоящий вкус детства – возиться в песочнице, кружиться на карусели, кататься на качелях, играть в баскетбол. На новой площадке у них появится возможность также тренировать выносливость, ловкость, силу на специальных тренажерах, а также развиваться психологически и быстрее социализироваться.