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Хризотил-асбест позволил предотвратить серьезную трагедию в Братске

Новости
Хризотил-асбест позволил предотвратить серьезную трагедию в Братске


Серьезную трагедию в городе Братске позволил предотвратить хризотил-асбест. Фасадные плиты из хризотил-асбеста, которыми был облицован дом в ЖК «Орбита», воспрепятствовали распространению огня при возникновении пожара в здании. Из-за неосторожного обращения с огнем загорелся утеплитель одной из внешних стен дома на площади 180 кв.м. Пожарные быстро потушили открытое пламя, жильцы не пострадали, сумев самостоятельно покинуть свои квартиры.

Следует отметить, что при строительстве дома были соблюдены требования норм пожарной безопасности и установлены хризотил-асбестовые фасадные плиты. Как известно, асбест не горит, не плавится и не выделяет ядовитого дыма при нагревании. Если бы еще вместо пенопласта в качестве утеплителя были использованы материалы из хризотил-асбеста, обладающего отличными теплоизоляционными свойствами, пожара можно было бы избежать совсем.

Хризотил-асбест – доступный и недорогой материал с отличными свойствами, позволяющими спасти многие жизни, как показал случай в Братске. Россия занимает первое место в мире по экспорту этого минерала, а отечественная промышленность готова снабдить строителей в стране большим количеством разнообразных материалов из хризотил-асбеста.