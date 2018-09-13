Хризотил-асбест позволил предотвратить серьезную трагедию в Братске

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Следует отметить, что при строительстве дома были соблюдены требования норм пожарной безопасности и установлены хризотил-асбестовые фасадные плиты. Как известно, асбест не горит, не плавится и не выделяет ядовитого дыма при нагревании. Если бы еще вместо пенопласта в качестве утеплителя были использованы материалы из хризотил-асбеста, обладающего отличными теплоизоляционными свойствами, пожара можно было бы избежать совсем.Хризотил-асбест – доступный и недорогой материал с отличными свойствами, позволяющими спасти многие жизни, как показал случай в Братске. Россия занимает первое место в мире по экспорту этого минерала, а отечественная промышленность готова снабдить строителей в стране большим количеством разнообразных материалов из хризотил-асбеста.