Саратовский бадминтонист одержал первую победу на международном турнире «Russian Open»

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В престижном мероприятии выступают представители 18 стран мира.Данные соревнования входят в международную серию рейтинговых турниров Tour 100 и проходят в столице Приморья в этом году в 14-й раз.Игры проходят в пяти разрядах: мужской и женской одиночке и паре, а также смешанной паре.Турнир «Russian Open» для многих спортсменов станет последним испытанием перед чемпионатом мира, который состоится с 30 июля по 5 августа в китайском городе Нанкин.В этом году в турнире помимо ведущих российских спортсменов принимают участие бадминтонисты из Испании, Японии, Кореи, Канады, США, Малайзии, Гонконга, Израиля, Индии, Эстонии, Англии, Бельгии, Болгарии, Таиланда, Австрии, Германии, Финляндии.Саратовскую область на турнире представляет ведущий бадминтонист области,мастер спорта международного класса Владимир Мальков.Как сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики, спорта и туризма, в 1/16 финала Мальков одержал победу над спортсменом из Индии. Следующий соперник саратовца – представитель из Англии.