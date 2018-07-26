26 июля 2018 01:02 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 25 июля
Саратовский бадминтонист одержал первую победу на международном турнире «Russian Open»
17:03 | 25 июля
Продолжается строительство мостового перехода через реку Камелик на автомобильной дороге «Пугачев-Перелюб»
15:56 | 25 июля
В «Липках» прозвучат романсы
14:45 | 25 июля
На портале «Госуслуги» можно получить и продлить лицензию на торговлю алкоголем
13:33 | 25 июля
Центр Саратова перекроют из-за соревнований по велоспорту
12:20 | 25 июля
Для поклонников «Шелкового пути» KAMA TYRES будет вести дневник соревнований в своих соцсетях
11:11 | 25 июля
Заключен под стражу предполагаемый убийца мужчины, тело которого найдено на трассе в Вольском районе
10:07 | 25 июля
Российские немцы создадут студенческие молодежные отряды
09:00 | 25 июля
Новые шины с повышенной износостойкостью протектора от KAMA TYRES осенью 2018 года появятся на рынке
18:00 | 24 июля
Саратовцев приглашают присоединиться к всероссийской акции о Курской битве
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовский бадминтонист одержал первую победу на международном турнире «Russian Open»

Новости


24 июля 2018 года во Владивостоке открылся международный турнир по бадминтону «Russian Open».

В престижном мероприятии выступают представители 18 стран мира.

Данные соревнования входят в международную серию рейтинговых турниров Tour 100 и проходят в столице Приморья в этом году в 14-й раз.

Игры проходят в пяти разрядах: мужской и женской одиночке и паре, а также смешанной паре.

Турнир «Russian Open» для многих спортсменов станет последним испытанием перед чемпионатом мира, который состоится с 30 июля по 5 августа в китайском городе Нанкин.

В этом году в турнире помимо ведущих российских спортсменов принимают участие бадминтонисты из Испании, Японии, Кореи, Канады, США, Малайзии, Гонконга, Израиля, Индии, Эстонии, Англии, Бельгии, Болгарии, Таиланда, Австрии, Германии, Финляндии.

Саратовскую область на турнире представляет ведущий бадминтонист области,мастер спорта международного класса Владимир Мальков.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики, спорта и туризма, в 1/16 финала Мальков одержал победу над спортсменом из Индии. Следующий соперник саратовца – представитель из Англии.