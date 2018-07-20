Константин Лоханов сразится за медали чемпионата мира по фехтованию
Саратовский спортсмен занял первое место в своей группе в предварительном раунде.
Вчера, 19 июля, в городе Уси (Китай) стартовал первый день чемпионата мира по фехтованию.
Предварительные соревнования прошли по женской шпаге и мужской сабле. По информации министерства молодежной политики и спорта области, все российские фехтовальщики, выступавшие в них, успешно решили задачу выхода в 1/32 финала турнира.
В составе сборной РФ выступает саблист Саратовского областного центра спортивной подготовки, проходящий спортивную подготовку в «СШОР по фехтованию», мастер спорта международного класса, студент СГЮА Константин Лоханов. В своей группе в предварительном раунде спортсмен занял 1 место.
Благодаря таким результатам российские саблисты и шпажисты получили право продолжить борьбу за медали 22 июля.
Фото http://cska.ru