Филипп Торишний стал победителем чемпионата Европы по плаванию среди глухих
Соревнования проходят со 2 по 7 июля в польском городе Люблин.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в составе сборной команды России в соревнованиях принимает участие спортсмен саратовского областного центра спортивной подготовки, чемпион XXIII Сурдлимпийских Летних Игр 2017 года, заслуженный мастер спорта России Филипп Торишний.
В первый день соревнований наш спортсмен показал отличные результаты, завоевав золотую медаль в эстафете 4х100 метров и бронзовую медаль в вольном стиле на 400 м.
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