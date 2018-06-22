Для саратовских школьников продолжается детская оздоровительная компания
23 июня на санаторно-оздоровительный отдых в пансионат «Лазурный» села Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края отправится вторая группа в количестве 100 детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из семей, в составе которых имеются дети-инвалиды, инвалиды I и II группы.
Оздоровительный отдых детей организован с максимальным пребыванием на свежем воздухе, проведением оздоровительных процедур. В период смены для детей будут организованы развлекательные, спортивные, оздоровительные мероприятия. Путевки предоставляются полностью на безвозмездной основе, включая проезд к месту отдыха и обратно, питание в пути следования.
В этот же день 23 июня из пансионата «Лазурный» вернется первая группа детей в количестве 50 человек, - сообщает пресс-служба саратовской мэрии.