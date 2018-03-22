Сегодня отмечается Международный день человека с синдромом Дауна

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В этот день во многих странах мира проходят различные благотворительные и просветительские акции, конференции, семинары. В средствах массовой информации эта дата используется для информирования людей о синдроме Дауна. Важная цель этого дня – преодоление страха, непонимания и откровенной неприязни к таким людям со стороны общества.По данным специалистов, синдром Дауна распространен во всем мире и не зависит ни от качества жизни, ни от здоровья родителей, у которых родился ребенок с данной патологией. Причины возникновения синдрома Дауна до конца не изучены, но одним из наиболее вероятных факторов, который увеличивает риск рождения ребенка с синдромом Дауна - это возраст матери (старше 35 лет риск развития генетической патологии резко увеличивается).Благодаря развитию диагностики, наличие синдрома Дауна у ребенка может быть выявлено еще во время беременности. Для этого проводятся специальные скрининг-тесты.Синдром Дауна характеризуется определенными физиологическими чертами: «плоское лицо», кожная складка на шее, мышечная гипотония, гиперподвижность суставов.«Существует ошибочное мнение, что люди с синдромом Дауна совершенно не приспособлены к жизни, не способны учиться, работать. Дети с синдромом Дауна вполне могут освоить как навыки ухода за собой, так и более сложные действия. Они имеют таланты, и, если их развивать, они вполне могут стать успешными, как, например, Пабло Пинеда, испанский актер, получивший в 2009 году «Серебряную раковину» кинофестиваля в Сан-Себастьяне за лучшую мужскую роль в фильме «Я тоже». Или волонтер Мария Нефедова, которая работает в центре «Даунсайд Ап» помощником педагога, помогает проводить групповые занятия для детей с синдромом Дауна, играет на флейте. Кроме этого она занята в постановках московского «Театра Простодушных», вся труппа театра – это люди с синдромом Дауна, которая успешно гастролирует и собирает полные залы. Можно вспомнить и Андрея Вострикова – шестикратного чемпиона Специальных олимпийских игр, он профессионально занимается спортивной гимнастикой, регулярно посещает международные соревнования», - рассказали медики.