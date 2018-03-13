Команда Саратовского НПЗ вернулась со Спартакиады из столицы Башкирии

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Достойный результат показала хоккейная команда Саратовского НПЗ, которая хорошо знакома любителям спорта нашего города. Команда неоднократно становилась призером городских и областных соревнований по хоккею. В Уфе по результатам предварительного этапа хоккеисты Саратовского НПЗ вышли в финальную часть Зимней Спартакиады - подгруппу из трех команд. Для выхода в полуфинал необходимо было занять не ниже второго места. Первый матч с командой «РН-Ванкор» (бронзовым призером прошлогодней Спартакиады) закончился со счетом 4:3 в пользу саратовцев, однако второй матч они проиграли более опытной и в то же время более молодой по среднему возрасту команде «Нефтегорского ГПЗ». В итоге команда набрала одинаковое количество очков (по 3 очка) со своими соперниками, но по показателю забитых и пропущенных голов оказалась на третьем месте. Впереди предстояла игра за 5 место с командой аппарата управления ПАО «НК «Роснефть». Матч прошел в напряженной борьбе, и только заключительная серия буллитов выявила победителя, которым стала команда Саратовский НПЗ.- В итоге наша команда заняла 5 место в первой лиге VIII Зимней Спартакиаде ПАО «НК «Роснефть», - делится впечатлениями голкипер, главный специалист по технологии ПАО «Саратовский НПЗ» Ринат Самигуллин. - Достойный результат для дебютантов соревнований. В этом, в том числе, заслуга второго вратаря нашей команды, старшего оператора технологических установок Сергея Подставина, который был признан лучшим игроком заводской команды.Хорошие результаты на Зимней Спартакиаде наши ребята показали и в эстафете на санях – очень азартном и зрелищном виде спорта. В команду вошли шесть человек из основного состава: четверо мужчин и две женщины. Особо важно в данных соревнованиях не только быстро бежать по скользкому льду, но и оперативно передавать эстафету на этапах. Ребятам удалось выйти в ½ финала и войти в десятку лучших.- Большую поддержку нам оказали наши болельщики, которые были самыми громкими, сплоченными и активными. Они поддерживали нас не только на спортивных площадках, но и за их пределами - рассказывает хоккеист, электромонтер Саратовского НПЗ Алексей Теслин. - На Спартакиаде мы получили бесценный опыт, который обязательно учтем при подготовке к следующим соревнованиям.