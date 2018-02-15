На Саратовском НПЗ стартовали спортивные соревнования

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Сотрудники предприятия соревнуются в таких видах спорта, как баскетбол, волейбол, мини-футбол, перетягивание каната, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика, толкание ядра и гиревой спорт. Соревнования проходят во внерабочее время в арендуемых заводом спортивных комплексах. Победители соревнований примут участие в зональном этапе Летней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть», в котором в прошлом году Саратовский НПЗ занял второе место. Это позволило заводской команде выйти в финал Спартакиады, где она выступила достойно и была признана самой прогрессирующей командой корпоративной Спартакиады 2017 года.Также в конце февраля команда завода примет участие в Зимней Спартакиаде ПАО «НК «Роснефть», которая пройдет в Уфе. В программе соревнований - лыжный и конькобежный спорт, эстафета на санях и соревнования по хоккею с шайбой.Охрана здоровья работников, формирование и поддержание здорового образа жизни является важным элементом социальной политики ПАО «Саратовский НПЗ». Для работников завода созданы все необходимые условия для приобщения к здоровому образу жизни и спорту. На предприятии регулярно проводятся «Дни здоровья», сотрудникам компенсируется стоимость абонементов в спортивные учреждения.На Саратовском НПЗ сформированы команды по хоккею, футболу, волейболу, баскетболу и легкой атлетике. Любители здорового образа жизни могут попробовать себя в гиревом спорте, настольном теннисе, бадминтоне, йоге и шахматах. Проходят спортивные праздники для заводчан и их детей «Мама, папа, я - спортивная семья». Среди организаций производственной сферы ПАО «Саратовский НПЗ» неоднократно становился победителем в номинации «За формирование здорового образа жизни» регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».