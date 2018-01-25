Дан старт общероссийскому движению "Я твой донор"

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Как сообщает региональное отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", в течение 2018 года будет сформирована концепция национальной программы развития добровольного безвозмездного донорства на базе интернет-портала федерального масштаба с применением информационных игровых программ. Начнет работу молодежный портал "Я твой донор". Из числа активных студентов сформируют группу блогеров для популяризации и информационной поддержки проекта в социальных сетях и других интернет-площадках.В рамках реализации программы запланированы донорские марафоны, мотивирующие донорство фестивали, встречи, спортивно-патриотические мероприятия; будет размещаться социальная реклама донорства, а также создана собственная база саратовских добровольцев-доноров и база активных пользователей мобильного приложения "Я твой донор".- В России всего 10 регионов, которые вошли в этот проект, для нас это в первую очередь возможность улучшить качество медицинской помощи. Что касается донорства в широком смысле, то еще несколько лет назад в регионе не шла речь о пересадке органов, сегодня мы выполняем операции по пересадке почек, в перспективе будем делать пересадку печени и сердца, мы развиваемся поэтапно, - сообщила заместитель министра здравоохранения области Марина Берсенева.Фото http://www.redcrossru.nichost.ru