Постаментом в виде креста украшена крещенская прорубь в Затоне
В областном центре завершается подготовка к крещенским купаниям.
В Затоне группа спасателей совместно с представителями МЧС, специализированных организаций и администрации района возводят постамент у купели из ледяных блоков в виде креста.
Помимо ледяного декоративного убранства крещенской проруби спецслужбы занимаются и практическим оформлением территории. Устанавливаются деревянные настилы на подходе к купели, оборудуется лестничный спуск с перилами. Уже установлены две палатки с раздевалками и местами отдыха с обогревом.
Напомним, что работать купель в пос. Затон начнет с 00.00 19 января. Обряд освящения воды начнется в 23:30 18 января, его проведет настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонежского Александр Чеботарев, - сообщает пресс-служба городской администрации.