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Саратовский конькобежец выиграл "серебро" чемпионата Европы

Новости / Главное в спорте / Спорт
Саратовский конькобежец выиграл "серебро" чемпионата Европы


7 января в подмосковной Коломне завершился первый международный старт 2018 года по конькобежному спорту - чемпионат Европы на отдельных дистанциях.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в соревнованиях приняли участие 122 спортсмена из 16 стран континента. В их числе спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки, кандидат на участие в XXIII Зимних Олимпийских играх 2018 года, мастер спорта международного класса Данила Семериков.

В заключительный день соревнований Данила завоевал серебро в командной гонке. Российской команде всего 1,80 секунды не хватило до высшей ступени пьедестала почета.

Кроме того, саратовский конькобежец занял пятое место на дистанции 5000 метров и десятое в масс-старте.

В медальном зачете чемпионата Европы сборная России заняла первое общекомандное место.

Фото https://www.sport.ru