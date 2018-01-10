Саратовский конькобежец выиграл "серебро" чемпионата Европы
7 января в подмосковной Коломне завершился первый международный старт 2018 года по конькобежному спорту - чемпионат Европы на отдельных дистанциях.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в соревнованиях приняли участие 122 спортсмена из 16 стран континента. В их числе спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки, кандидат на участие в XXIII Зимних Олимпийских играх 2018 года, мастер спорта международного класса Данила Семериков.
В заключительный день соревнований Данила завоевал серебро в командной гонке. Российской команде всего 1,80 секунды не хватило до высшей ступени пьедестала почета.
Кроме того, саратовский конькобежец занял пятое место на дистанции 5000 метров и десятое в масс-старте.
В медальном зачете чемпионата Европы сборная России заняла первое общекомандное место.
Фото https://www.sport.ru