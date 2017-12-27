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В 1/4 финала гандбольного Кубка России "СГАУ-Саратов" встретится с "УГНТУ-ВНЗМ" из Уфы

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В 1/4 финала гандбольного Кубка России "СГАУ-Саратов" встретится с "УГНТУ-ВНЗМ" из Уфы

Матч состоится в Саратове.

В среду, 27 декабря, в офисе Федерации гандбола России состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка России среди мужских команд. Церемонию провели спортивный директор ФГР, член исполкома ФГР Виктор Поладенко и пресс-атташе ФГР Артем Лисовский.

По информации пресс-службы саратовского клуба, жеребьевка проводилась между командами, сумевшими преодолеть стадию 1/8 финала – "Динамо" из Астрахани, "УГНТУ-ВНЗМ", "Спартаком" и «Каустиком», а также командами-участниками Финала четырех Кубка России сезона-2016/17 – "Чеховскими медведями", "Динамо-Виктором", "СКИФом" и "СГАУ-Саратов".

По результатам жеребьевки образовались следующие четвертьфинальные пары: "Каустик» – «Спартак", "Динамо-Виктор" – "Чеховские медведи", "СГАУ-Саратов" – "УГНТУ-ВНЗМ", "СКИФ" – "Динамо" (Астрахань).

Игры пройдут в Волгограде, Ставрополе, Саратове и Краснодаре. Даты проведения матчей станут известны позже, после согласования между клубами.

Напомним, что в прошлом сезоне наша команда завоевала "бронзу" Кубка России. Действующим обладателем трофея является краснодарский "СКИФ".