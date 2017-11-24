"СГАУ-Саратов" одержал домашнюю победу над "Каустиком"

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Как сообщает пресс-служба саратовского гандбольного клуба, начало матча дало понять всем собравшимся, что игра будет быстрой и с большим количеством голов. На седьмой минуте матча "Каустик" повел 4:6, однако саратовцы смогли в течении минуты восстановить равенство - 6:6. До середины тайма ни одна команда не могла добиться весомого преимущества, пока рывок в счете не сделали "аграрии" - 15:12. К концу первой тридцатиминутки точные броски "желто-зелёных" и сейвы вратаря Андрея Дьяченко позволили нашей команде уйти на перерыв с преимуществом в пять мячей - 23:18.Второй тайм заставил понервничать болельщиков. Волгоградцы смогли забросить несколько безответных мячей и максимально приблизиться к "СГАУ-Саратов". Ближе к концовке Андрей Дьяченко взял на себя роль лидера, отразив несколько бросков подряд. Партнеры по команде в свою очередь раз за разом поражали ворота волгоградцев. Итог матча - 37:33 в пользу саратовских гандболистов "СГАУ-Саратов".Фото пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов"