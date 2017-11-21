Подведены итоги Кубка РОСПРОФЖЕЛ по хоккею с шайбой

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По информации организаторов, впервые Кубок РОСПРОФЖЕЛ по хоккею с шайбой был разыгран в 2014-м году. Местом проведения был выбран город Ярославль, где базируется главный железнодорожный хоккейный клуб "Локомотив". Первым в истории обладателем Кубка стала сборная Северной ж.д., в финале обыгравшая коллег с Октябрьской магистрали.Четвертый по счету турнир было решено провести в Саратове. Впервые в нем приняла участие команда Приволжской железной дороги. Волжанам удалось пробиться в полуфинал, однако в результате они остановились в шаге от призовой тройки. Кубок РОСПРОФЖЕЛ второй год подряд выиграла команда "Московский Метрополитен".В этом году впервые в рамках Кубка прошел турнир детских команд 2008 г.р. Победу в нем одержало нижегородское "Торпедо" Второе место занял ярославский "Локомотив", третье - "Кристалл-2008" (Саратов).Фото http://www.rfsolokomotiv.ru