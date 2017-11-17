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В Саратове прошел турнир по быстрым шахматам

Новости / Спорт
В Саратове прошел турнир по быстрым шахматам


Мероприятие было посвящено 40-летию городского шахматного клуба МУП "ФСК", расположенного на пересечении улиц Рахова и Советская.

Юбилейный турнир включил в себя два этапа. На первом из них за победу сражались 35 шахматистов Саратова и Энгельса. 7 победителей полуфинала вышли в финал, где к ним прибавились 5 сильнейших шахматистов.

Участники турнира продемонстрировали достойную игру, творческий потенциал и волю к победе, подарив всем любителям этого вида спорта интересный, зрелищный "шахматный" вечер.

- По уровню шахмат, квалификации наш город на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга, - прокомментировал арбитр ФИДЭ, судья всероссийской категории и главный судья турнира Александр Ивакин. - Нигде нет столько гроссмейстеров, как у нас в Саратове. В нашем городе на подъеме и детские, и юношеские шахматы, работают две огромные школы: школа олимпийского резерва и городская детско-юношеская школа. Мастерство довольно высокое. Сейчас много учителей-шахматистов работают в образовательных организациях, думаю, и массовость этого вида спорта возродится.