"СГАУ-Саратов" вновь набирает очки на выезде

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Только что в Снежинске завершился очедной матч гандбольной Супелиги. Перед его началом и "СГАУ-Саратов", и "Сунгуль" находились в середине турнирной таблице, в непосредственной близости от лидирующей шестерки. После семи проведенных игр они имели равное количество очков - по шесть, однако саратовцы в этом сезоне одержали на две победы больше. После уверенной победы в Перми болельщики вправе были ожидать от своих любимцев продолжения праздника.Однако события, разворачивающие в первые минуты матча, слегка охладили оптимистичный настрой. Хозяева начали игру очень активно, сразу же сделав небольшой отрыв в три мяча. К середине первого тайма он еще больше увеличился - 8:4. После этого "аграрии", в действиях которых поначалу чувствовалась некоторая растерянность, собрались и стали постепенно отыгрываться. За 10 минут до перерыва счет был 10:8 в пользу команды из Челябинской области. За две минуты до перерыва наши гандболисты выровняли положение, а затем и вышли вперед - 14:13. За оставшееся время соперники восстановили равенство, и команды ушли в раздевалку при счете 14:14.Во втором тайме игроки "СГАУ-Саратов" решили сразу "взять быка за рога", забив два мяча. Затем отрыв увеличился до трех мячей - 15:18. Все попытки хозяев приблизиться не дали результата. Наших гандболистов было уже не остановить. За десять минут до финальной сирены преимущество выросло до четырех мячей. Довести матч до победы было уже делом техники. Итоговый счет встречи - 26:32 в пользу саратовцев.С хорошим настроением наша команда уезжает в Уфу, где уже 13 ноября поборется за очки с местным клубом "УГНТУ-ВНЗМ".