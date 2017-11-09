Юные хоккеисты уверенно выиграли турнир в Нижнекамске

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По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в соревнованиях принимали участие шесть команд из Стерлитамака, Ижевска, Альметьевска, Нижнекамска, Пензы и Саратова. Саратовская команда "Кристалл-2009" стала единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в пяти проведенных матчах.- Эти соревнования вызвали большой восторг у наших ребят, - прокомментировал итоги турнира главный тренер саратовской команды Алексей Кривоножкин. - Победа далась нелегко, но главное для наших спортсменов - это участие! Команде пришлось встретиться с очень серьезными соперниками, что делает нашу победу еще более заслуженной. Очень бы хотелось, чтобы подобных соревнований проводилось как можно больше.Юных хоккеистов и их тренера поздравил губернатор Валерий Радаев. "В Нижнекамске вы встретились с достойными противниками, проявили высокое мастерство, силу воли, сплоченность в честной борьбе и показали классную игру, - отмечается в поздравительной телеграмме. - Воспитанники саратовской школы хоккея "Кристалл", не уступив ни в одном матче, заняли первое место. Весь регион гордится вашим достижением. Уверен, впереди у вас еще много ярких побед!".Фото https://ukranews.com