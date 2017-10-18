Академдрама подготовила выставку к 100-летию Якова Янина
«Я никогда не был модным актером, вокруг меня не создавалось сенсаций. На меня не действуют капризы изменчивой моды. Я всегда был как бы фундаментом театра, его живой плотью – его костяк, хребет» - эта запись, сделанная рукой народного артиста России Якова Ивановича Янина, стала своеобразным эпиграфом к выставке, посвященной 100-летию артиста.
Она открывается в воскресенье, 15 октября, в Музее Саратовского академического театра драмы.
Народные артисты России Григорий Аредаков и Людмила Гришина поделятся воспоминаниями о совместной работе с этим замечательным артистом, а представленные на выставке фотографии и документы помогут зрителям составить собственное впечатление об этом талантливом театральном труженике, ровеснике нового времени, фронтовике и орденоносце, создателе десятков незабываемых сценических образов которые вошли в нашу театральную историю.
Начало в 18.00.