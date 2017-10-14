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"СГАУ-Саратов" одержал домашнюю победу

Новости / Главное в спорте / Спорт
"СГАУ-Саратов" одержал домашнюю победу


Сегодня вечером саратовские гандболисты встречались с астраханским "Динамо".

Для обоих коллективов победа имела принципиальное значение. В предыдущих матчах они набрали всего по два очка и находились практически в самом низу турнирной таблицы. Победа же позволяла не только подняться выше, но и улучшить психологический климат в команде перед предстоящими играми.

Как и ожидалось, начало матча прошло при равной борьбе. По ходу первого тайма преимущество ни одной из команд не превышало двух мячей. Сигнал на перерыв прозвучал при счете 15:16 в пользу соперников.

В начале второго тайма астраханцы предприняли попытку оторваться и в какой-то момент лидировали с преимуществом в три мяча. Доминирующее положение гости сохраняли практически до 50-й минуты матча. Однако концовка встречи прошла уже под диктовку наших ребят. Одним из главных героев матча, бесспорно, стал вратарь Юрий Сергеев, который блистательно провел финальную десятиминутку, отразив несколько, казалось бы, верных голов. Не подкачала и атака. Поймав кураж, "аграрии" не только сравняли счет, но и уверенно завершили матч в свою пользу - 34:30.

Следующий матч наша команда проведет в Саратове 4 ноября. В гости к нам приедет не менее принципиальный соперник - клуб из Ставрополя "Динамо-Виктор". На сегодняшний день эта команда входит в тройку лидеров, набрав в пяти матчах восемь очков.