Гандболиста "СГАУ-Саратов" вызывают в сборную
В офис гандбольного клуба "СГАУ-Саратов" пришло официальное письмо-вызов на УТС юношеской сборной России (2000 г.р.) игрока клуба, правого полусреднего Александра Подберёзного, - сообщает пресс-служба команды.
Воспитанник саратовской ГБУСО "Спортивной школы по игровым видам спорта" (тренер Галкин В.А.), отлично зарекомендовал себя в играх за молодежный и основной состав "аграриев", чем и обусловлен вызов на тренировочные мероприятия (17-25 октября, Чехов Московская область) и международные соревнования.