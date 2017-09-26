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Гандболиста "СГАУ-Саратов" вызывают в сборную

Новости
Гандболиста "СГАУ-Саратов" вызывают в сборную

В офис гандбольного клуба "СГАУ-Саратов" пришло официальное письмо-вызов на УТС юношеской сборной России (2000 г.р.) игрока клуба, правого полусреднего Александра Подберёзного, - сообщает пресс-служба команды.

Воспитанник саратовской ГБУСО "Спортивной школы по игровым видам спорта" (тренер Галкин В.А.), отлично зарекомендовал себя в играх за молодежный и основной состав "аграриев", чем и обусловлен вызов на тренировочные мероприятия (17-25 октября, Чехов Московская область) и международные соревнования.