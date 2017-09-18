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Гандболисты "СГАУ-Саратов" начали сезон с поражения
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Гандболисты "СГАУ-Саратов" начали сезон с поражения

Новости
Гандболисты "СГАУ-Саратов" начали сезон с поражения

В стартовом матче, который состоялся 16 сентября в ФОКе "Юбилейный", наша команда уступила краснодарскому "СКИФу" со счетом 25:26.

Начало встречи осталось за гостями. Уже к середине тайма они оторвались от "аграриев" на четыре мяча, а за три минуты до конца тайма преимущество кубанских гандболистов достигло пяти мячей. Однако саратовцы не собирались сдаваться и к сигналу на перерыв сократили отставание до двух мячей - 13:15.

В начале второго отрезка матча хозяева благодаря точным броскам Рыжкова и Ахремочкина сравняли счет - 15:15. Однако вскоре игроки "СКИФа"
вновь ушли в небольшой отрыв и сумели сохранить его до конца игрового времени. Итог встречи - 25:26 в пользу гостей.

Перед началом матча гандболисты "СГАУ-Саратов" поддержали Благотворительный фонд "Фонд борьбы с лейкемией" в рамках акции "Красный сентябрь". На представление команд они вышли в красных шапочках с надписью "Самое время жить".

По информации пресс-службы клуба, уже три года Фонд помогает взрослым с лейкозом бороться с болезнью и вести полноценную жизнь. Спортсмены призывают всех желающих внести свой вклад в борьбу с опасным заболеванием.