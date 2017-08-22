Гандболисты "СГАУ-Саратов" заняли второе место на предсезонном турнире в Невинномысске
Помимо саратовского клуба в соревнованиях приняли участие команды "Динамо-Виктор" (Ставрополь), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) и "Каустик" (Волгоград).
По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", сегодня наша команда одержала уверенную победу над хозяевами турнира - гандболистами "Динамо-Виктор" со счетом 39:30. Причем, сломить сопротивление ставропольцев нашим ребятам удалось только во втором тайме, а после первого хозяева паркета вели с преимуществом в один мяч.
В первом матче игрового дня уфимский "УГНТУ-ВНЗМ" одержал уверенную победу над волгоградским "Каустиком" 39:26. Клуб из столицы Башкирии, который не потерял ни одного очка в трех матчах, в итоге стал победителем турнира. "Аграрии", набрав четыре очка, стали вторыми.