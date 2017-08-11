В День физкультурника саратовцы будут собирать кубик Рубика и играть в волейбол

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По информации городского управления по физкультуре и спорту, в шахматном павильоне МУП «ФСК» в городском саду «Липки» состоится блицтурнир по шахматам, в котором примут участие все желающие.В Центре пляжных видов спорта пройдут утренние зарядки под руководством инструкторов фитнес-клубов «Быстро-фитнес» и «Реформа». Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики преподадут урок фитнес-йоги. В субботу и в воскресенье здесь также состоятся соревнования по пляжному теннису, волейболу и футболу в рамках фестиваля пляжных видов спорта «Лето 2017». Лучшие спортсмены будут отмечены грамотами и медалями, а также памятными призами от спонсоров соревнований.В День физкультурника в парке «Солнечный» пройдет турнир по волейболу среди жителей района.На спортивных площадках Детского парка запланирован спортивный фестиваль «Летние неолимпийские игры». В этот день поклонников спорта и ЗОЖ ожидают открытые площадки, мастер-классы, соревнования и зарядка на свежем воздухе. Саратовцы смогут принять участие в сборке кубика Рубика на скорость, в поединке по армрестлингу, скиппинг-тренировке и многом другом. Также посетителям парка предложат измерить давление и концентрацию углекислого газа в выдохе.На стадионе «Торпедо» пройдут Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт – в каждую семью». В программе - кросс мужчин и женщин на короткие и длинные дистанции, занятия степ-аэробикой и силовыми упражнениями, интерактивные игры для детей.В сквере "Рубин" горожан ждет спортивный праздник в рамках празднования Дня Кировского района и Дня физкультурника. Планируются мастер-классы, конкурсные программы, интерактивные площадки, работа аниматоров и ростовых кукол. Победителей ждут приятные сюрпризы.Фото http://minsport.midural.ru