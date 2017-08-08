Детский парк отметил День рождения

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По информации Фрунзенской администрации, сегодня на территории парка расположены детские игровые и спортивные площадки, стадион с тренажерами и целый комплекс с теннисными кортами, также уютные зоны отдыха для старшего поколения, библиотеки, Детско-юношеский центр, среди учеников и выпускников которого – чемпионы мира по карате, актеры театра и кино и так далее. Традиционным местом встречи любителей живой музыки стали открытые площадки, в том числе и у фонтана «Детство». Здесь в исполнении детского духового оркестра им. Лопатникова звучат популярные композиции и любимые многими мелодии, также танго, вальсы, марши и так далее.В праздничный день в Детском парке по традиции прошли экскурсии и познавательные мероприяти. Так, поздравить любимый парк с «Днем рождения» пришли дошкольники. Ребята посетили открытые площадки, библиотеку, дендрарий и многое другое. Сотрудники общественной благотворительной организации «Биосфера» познакомили их с интересными и необычными растениями и рассказали о том, как сохранить живую природу.- Уже в ближайшее время Детский парк снова превратится в большую арт-площадку с выставками, концертами, спортивными фестивалями, - пообещали в администрации района.