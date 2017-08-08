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Детский парк отметил День рождения

Новости
Детский парк отметил День рождения


Одному из любимых мест отдыха горожан исполнился 81 год.

По информации Фрунзенской администрации, сегодня на территории парка расположены детские игровые и спортивные площадки, стадион с тренажерами и целый комплекс с теннисными кортами, также уютные зоны отдыха для старшего поколения, библиотеки, Детско-юношеский центр, среди учеников и выпускников которого – чемпионы мира по карате, актеры театра и кино и так далее. Традиционным местом встречи любителей живой музыки стали открытые площадки, в том числе и у фонтана «Детство». Здесь в исполнении детского духового оркестра им. Лопатникова звучат популярные композиции и любимые многими мелодии, также танго, вальсы, марши и так далее.

В праздничный день в Детском парке по традиции прошли экскурсии и познавательные мероприяти. Так, поздравить любимый парк с «Днем рождения» пришли дошкольники. Ребята посетили открытые площадки, библиотеку, дендрарий и многое другое. Сотрудники общественной благотворительной организации «Биосфера» познакомили их с интересными и необычными растениями и рассказали о том, как сохранить живую природу.

- Уже в ближайшее время Детский парк снова превратится в большую арт-площадку с выставками, концертами, спортивными фестивалями, - пообещали в администрации района.