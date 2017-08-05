Состоялась рабочая встреча руководства гандбольного клуба "СГАУ-Саратов" и профильного министра

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Главными вопросами повестки дня были урегулирование имеющихся задолжностей перед игроками и сотрудниками клуба, утверждение (с финансовой точки зрения) дальнейшей подготовки "аграриев" к предстоящему чемпионату команд российской мужской суперлиги, прочие вопросы. Об итогах данной встречи пресс-службе "СГАУ-Саратов" рассказал исполнительный директор клуба Коротов Алексей Алексеевич."Сегодняшнее совещание могу с уверенностью назвать очень плодотворным. В первую очередь, что есть положительная динамика в решении первоочередных вопросов, таких как погашение имеющейся задолжности перед работниками клуба и игроками. Была проведена огромная работа и можно с уверенностью говорить о том, что до конца августа мы закроем все задолжности. Также президент клуба Н.И. Кузнецов утвердил смету на участие в предсезонном турнире команд суперлиги, который состоится в г.Будённовске (Ставропольский край). Ещё одним моментом, который не может не радовать, является то, что возможно в скором времени у команды появится спонсор, имя которого не хочется разглашать, так как пока что ведутся переговоры. Решение этих задач клуба стало возможным благодаря совместным усилиям многих людей. В первую очередь это президент клуба, Николай Иванович Кузнецов, губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев, министр молодёжной политики, спорта и туризма Абросимов Александр Владимирович, президент федерации ганлбола Саратовской области Валерий Николаевич Худоерко. Перед началом сезона гандбольный клуб "СГАУ-Саратов" проведёт пресс-конференцию с участием министра молодёжной политики спорта и туризма Абросимова Александра Владимировича, руководства команды, где будут озвучены задачи клуба на предстоящий сезон. Знаю, что наш президент по своей натуре максималист, поэтому уверен, что будем двигаться только вперед, к медалям чемпионата. Его энергетика передаётся игрокам, тренерскому штабу сотрудникам клуба и все вместе мы идём к этой цели."