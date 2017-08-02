2 августа 2017 09:35 СРЕДА
Новости
22:07 | 01 августа
Благотворительный забег в День железнодорожника
18:30 | 01 августа
Областные соревнования по ловле карпа состоятся в Петровском районе
17:01 | 01 августа
Состоится празднование Дня Волжского района
15:41 | 01 августа
Подведены итоги областного фестиваля «Обермунжский треугольник»
14:20 | 01 августа
В Саратове отметят День ВДВ
12:55 | 01 августа
В Аткарске состоится открытие после реконструкции железнодорожного вокзала
12:38 | 01 августа
Topgifts отпраздновала свой первый 10-летний юбилей
10:00 | 01 августа
В сентябре в Саратове состоится Городской бал
19:00 | 31 июля
Завтра пассажиры смогут купить билеты в СВ с существенной скидкой
18:10 | 31 июля
Более 100 человек приняли участие в заплыве через Волгу
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Благотворительный забег в День железнодорожника

Новости / Главная новость
Благотворительный забег "Достигая цели!" в честь Дня железнодорожника и 180-летия железных дорог России состоится 5 августа на Театральной площади города Саратова. Спортивный праздник поддержали подразделения ОАО "РЖД" в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, Ярославле, Ростове-на-Дону, Воронеже, Бологое и других городах.

Благотворительный забег в День железнодорожника

Организаторами благотворительного забега являются Приволжская железная дорога и благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни".
Принять участие в забеге "Достигая цели!" могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте www.russiarunning.com/event/RzdRunSaratov2017, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Все средства от участия в забеге будут перечислены фонду "Линия жизни"для лечения тяжелобольных детей.
На старт смогут выйти даже самые маленькие любители спорта: для детей от 6 до 9 лет предусмотрена дистанция в 500 м. Участники от 10 лет и старше примут участие в индивидуальном старте на 1520 м. Также в рамках мероприятия можно будет пробежать дистанцию на 5 км. Каждый участник может выступить только на одной дистанции. Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории получат призы. А всем финишировавшим будут вручены памятные сувениры.
Для гостей мероприятия, которые придут поддержать бегунов, предусмотрена развлекательная программа с различными спортивными зонами.
Участники забега "Достигая цели!" смогут не только хорошо провести время на свежем воздухе, приобщиться к здоровому образу жизни, но и помочь собрать средства для фонда "Линия жизни", которые будут направлены на лечение тяжелобольных детей.
Вечером жителей и гостей города ждет праздничный концерт и фейерверк.
"Известия-Саратов" являются информационным спонсором мероприятия. Присоединяйтесь! Помогите тем, кому сейчас трудно.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код