Благотворительный забег в День железнодорожника
Благотворительный забег "Достигая цели!" в честь Дня железнодорожника и 180-летия железных дорог России состоится 5 августа на Театральной площади города Саратова. Спортивный праздник поддержали подразделения ОАО "РЖД" в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, Ярославле, Ростове-на-Дону, Воронеже, Бологое и других городах.
Организаторами благотворительного забега являются Приволжская железная дорога и благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни".
Принять участие в забеге "Достигая цели!" могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте www.russiarunning.com/event/RzdRunSaratov2017, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Все средства от участия в забеге будут перечислены фонду "Линия жизни"для лечения тяжелобольных детей.
На старт смогут выйти даже самые маленькие любители спорта: для детей от 6 до 9 лет предусмотрена дистанция в 500 м. Участники от 10 лет и старше примут участие в индивидуальном старте на 1520 м. Также в рамках мероприятия можно будет пробежать дистанцию на 5 км. Каждый участник может выступить только на одной дистанции. Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории получат призы. А всем финишировавшим будут вручены памятные сувениры.
Для гостей мероприятия, которые придут поддержать бегунов, предусмотрена развлекательная программа с различными спортивными зонами.
Участники забега "Достигая цели!" смогут не только хорошо провести время на свежем воздухе, приобщиться к здоровому образу жизни, но и помочь собрать средства для фонда "Линия жизни", которые будут направлены на лечение тяжелобольных детей.
Вечером жителей и гостей города ждет праздничный концерт и фейерверк.
"Известия-Саратов" являются информационным спонсором мероприятия. Присоединяйтесь! Помогите тем, кому сейчас трудно.
Организаторами благотворительного забега являются Приволжская железная дорога и благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни".
Принять участие в забеге "Достигая цели!" могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте www.russiarunning.com/event/RzdRunSaratov2017, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Все средства от участия в забеге будут перечислены фонду "Линия жизни"для лечения тяжелобольных детей.
На старт смогут выйти даже самые маленькие любители спорта: для детей от 6 до 9 лет предусмотрена дистанция в 500 м. Участники от 10 лет и старше примут участие в индивидуальном старте на 1520 м. Также в рамках мероприятия можно будет пробежать дистанцию на 5 км. Каждый участник может выступить только на одной дистанции. Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории получат призы. А всем финишировавшим будут вручены памятные сувениры.
Для гостей мероприятия, которые придут поддержать бегунов, предусмотрена развлекательная программа с различными спортивными зонами.
Участники забега "Достигая цели!" смогут не только хорошо провести время на свежем воздухе, приобщиться к здоровому образу жизни, но и помочь собрать средства для фонда "Линия жизни", которые будут направлены на лечение тяжелобольных детей.
Вечером жителей и гостей города ждет праздничный концерт и фейерверк.
"Известия-Саратов" являются информационным спонсором мероприятия. Присоединяйтесь! Помогите тем, кому сейчас трудно.